Политика Названа точная дата новых переговоров по транзиту российского газа по Украине

2019-12-18 09:13 153

В случае провала переговоров по транзиту газа из России в ЕС через Украину до конца этого года, существует вероятность возобновления дискуссии весной следующего года.

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", – заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, передает Интерфакс-Украина.

По словам Коболева, если Сенат США утвердит санкции по Серверному потоку-2, а президент Дональд Трамп их подпишет, то подписание контракта на транзит газа произойдет в ближайшие недели.

Глава Нафтогаза также отметил, что в противном случае прекращение транзита газа может стать большим вызовом для экономики Украины.

Напомним, новый раунд трехсторонних переговоров по газу в формате Россия-ЕС-Украина на министерском уровне пройдет 19 декабря.

На прошлой неделе переговоры по газу состоялись в Вене при участии руководства Газпрома и Нафтогаза. Транзитные договоренности не были достигнуты.