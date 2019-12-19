Политика Конгресс США тайно проголосовал за импичмент Дональда Трампа

2019-12-19 10:13 39

Конгресс США проголосовал за импичмент президента Дональда Трампа. Голосование в основном проходило в секретной форме.

Как сообщает USA today, Палата под руководством Демократической партии одобрила обе статьи импичмента, за которые ранее проголосовал Судебный комитет Палаты представителей США. В первой статье обвинения речь идет о давлении Трампа на руководство Украины для поиска компромата на своего политического противника Джо Байдена, с использованием задержки военной помощи как рычага влияния. Вторая статья касается попыток Белого дома препятствовать расследованию по делу импичмента, а именно отказа предоставлять требуемые документы и давления на свидетелей.

Теперь должно состояться судебное расследование в Сенате, возглавляемом республиканцами, там для снятия президента с должности потребуется две трети голосов.

Трамп стал третьим американским лидером, которому огласят импичмент. Ранее Ендрю Джонсона и Билла Клинтона подвергала импичменту Палата представителей, но решение не поддерживал Сенат.

Напомним, что процедуру импичмента Конгресс начал 24 сентября из-за скандала вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Перед звонком лидер США задержал финансовую поддержку Украины.

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