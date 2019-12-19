Экономика Доллар и евро снова подешевели и уже потянули вниз цены на бензин

2019-12-19 14:12 195

Нацбанк установил на 19 декабря курс доллара на уровне 23,41 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 5 коп. Евро подешевел на 17 коп. и составляет 26,02 грн. Рубль также подешевел и составляет 0,374 грн.

Аналогичная ситуация наблюдается и на наличном рынке страны. В украинских банках и обмиенниках постепенно снижаются курсы валют. Примечательно, что доллар уже начал постепенно тянуть за собой и цены, к примеру, на горючее. На некоторых АЗС самый ходовой бензин А-95 подешевел на гривну за литр.

Средний курс доллара в украинских обмиенках сегодня составляет 23,20-23,48 грн. И в покупке, и в продаже валюта США подешевела на 6 коп. Евро в покупке и продаже подешевел на 10 коп. и составляет 25,75-26,15 грн.

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