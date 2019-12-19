Спорт Хакими установил рекорд скорости в чемпионате Германии - 36,2 км/ч

2019-12-19 12:43 111

Защитник мадридского Реала Ашраф Хакими, который ныне выступает в составе дортмундской Боруссии на правах аренды, установил рекорд скорости в чемпионате Германии.

Как сообщает Sky Sports, в матче шестнадцатого тура против Лейпцига Хакими разогнался до 36,2 км/ч.

Таким образом, марокканец стал самым быстрым игроком в истории Бундеслиги с тех пор, как в чемпионате появилась технология измерения скорости.

В текущем сезоне Ашраф Хакими провел за Боруссию 25 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

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