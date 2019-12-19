Политика В начале 2020 года в Киев прилетит госсекретарь США Майк Помпео

2019-12-19 11:42 162

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео с 3 по 4 января посетит Украину с официальным визитом.

Как сообщает The Wall Street Journal, встречу активно поддерживает Белый дом.

"Визит Помпео запланирован с 3 по 4 января в Киев, по словам украинских чиновников. Ожидается, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, добавил один из украинских чиновников, отметив, что встречу активно поддерживает Белый дом", - говорится в сообщении.

Ранее американские СМИ сообщали, что Зеленский добивается благосклонности Трампа. Президент Украины нанимает лоббистов в США, связанных с Манафортом, чтобы добиться расположения Трампа, сообщает The New York Times.

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Политика

В начале 2020 года в Киев прилетит госсекретарь США Майк Помпео 2019-12-19 11:42 162
Конгресс США тайно проголосовал за импичмент Дональда Трампа 2019-12-19 10:13 237
Трамп написал на шести страницах гневное письмо в Конгресс по поводу импичмента 2019-12-19 08:40 441
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