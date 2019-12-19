В начале 2020 года в Киев прилетит госсекретарь США Майк Помпео

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео с 3 по 4 января посетит Украину с официальным визитом.
Как сообщает The Wall Street Journal, встречу активно поддерживает Белый дом.
"Визит Помпео запланирован с 3 по 4 января в Киев, по словам украинских чиновников. Ожидается, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, добавил один из украинских чиновников, отметив, что встречу активно поддерживает Белый дом", - говорится в сообщении.
Ранее американские СМИ сообщали, что Зеленский добивается благосклонности Трампа. Президент Украины нанимает лоббистов в США, связанных с Манафортом, чтобы добиться расположения Трампа, сообщает The New York Times.