Политика В Белом доме заявили, что Сенат США отменит постыдный импичмент президента

2019-12-20 09:14 87

Американский лидер Дональд Трамп убежден, что он будет полностью оправдан в Сенате в рамках процедуры импичмента. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

Ранее Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа в рамках процедуры импичмента.

"Сегодняшний день отмечен кульминацией одного из самых постыдных политических эпизодов в истории нашей страны. Не получив ни одного голоса республиканцев и не приведя ни одного доказательства того, что президент сделал что-либо неправильное, демократы протащили незаконные статьи в рамках импичмента, − указали в Белом доме.

Также в сообщении администрации подчеркивается, что безграничная неприязнь к Трампу "усиливает их (демократов) желание аннулировать итоги выборов 2016 года и навредить будущему голосованию 2020 года".

"Президент уверен, что Сенат восстановит должный порядок, справедливость и судопроизводство, которые были проигнорированы в ходе процедур в Палате представителей", − отметили в пресс-службе Трампа.

Напомним,  обвинительное заключение по импичменту будет передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Для объявления импичмента президенту необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). Так как в текущем составе Сената республиканцы занимают 53 места из 100, вероятность голосования в пользу инициативы демократов фактически сводится к нулю.

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