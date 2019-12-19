Политика Кива заявил, что не бил депутатов на заседании аграрного комитета Рады

2019-12-19 14:45 168

Народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Илья Кива сообщил, что не применял кулаки во время потасовки на заседании аграрного комитета Верховной Рады. Об этом он сообщил в комментарии Вести.ua.

Нардеп заявил, что фракция ОПЗЖ обращалась к главе комитета Сольскому с просьбой перенести заседание на следующий день.

"Он не имел уважения к нардепам. Когда перевалило за полночь, мы спросили, сколько времени мы должны еще находиться в комитете. Мы мужчины, мы готовы были бы сидеть всю ночь. Но женщины, дети, семьи...что это за крайняя необходимость принимать подобные законопроекты по ночам?" - заявил Кива.

Депутат добавил, что нардепы тоже люди и работать в "бесконечном режиме" не могут.

"К нам должно быть хотя бы минимальное уважение. И, когда мы чувствуем к себе наплевательское отношение - у нас остается единственная возможность - блокировать трибуну", - резюмировал депутат и добавил, что "в ход кулаки пока не пускали".

Ранее сообщалось, что на заседании аграрного комитета подрались депутаты. В потасовке участвовали нардепы от ОПЗЖ, Батькивщины и Слуги народа. После инцидента был объявлен перерыв на 15 минут.

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