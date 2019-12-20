Политика У Зеленского признали, что голосовать по рынку земли смогут не ранее февраля

2019-12-20 09:41 42

Аграрному комитету Верховной Рады необходимо 10-12 рабочих дней для рассмотрения всех правок в законопроект об открытии рынка земли. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Прямой.

По его словам, за вчера и сегодня комитет рассмотрел лишь 208 правок.

"Мы получили 2,5 тысяч правок, и мы их сейчас пытаемся рассмотреть в рабочем режиме в аграрном комитете. Но есть некоторые оппозиционные силы, которые пытаются сорвать процесс. За вчерашние день и ночь, и утро сегодняшнее это было 208 правок. Выглядит так, что комитет должен заседать 10-12 рабочих дней и потом это может быть вынесено в зал. Это оптимистично...", - заявил Арахамия.

При таком положении дел, считает политик, голосование Рады по законопроекту сможет состояться не ранее февраля.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Рынок земли в Украине: когда фермеры могут рассчитывать на доступные кредиты

2019-11-29 14:12 1080

Что изменит открытие рынка земли в 2020 году - прогнозы и мнения банкиров

2019-11-28 10:14 1062

Стала известна дата повторного рассмотрения в Раде проектов по рынку земли

2019-11-22 20:31 1398

Главу фракции "Слуга народа" вызвали на допрос по делу о коррупции в Раде

2019-11-22 13:41 1440

Еще новости в разделе "Политика"

У Зеленского признали, что голосовать по рынку земли смогут не ранее февраля

2019-12-20 09:41 42

В Белом доме заявили, что Сенат США отменит постыдный импичмент президента

2019-12-20 09:14 81

За агрессию придется заплатить: ЕС принял жесткое решение по санкциям против России

2019-12-19 22:00 735

Рада приняла новый Избирательный кодекс: что изменится

2019-12-19 21:30 351
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

У Зеленского признали, что голосовать по рынку земли смогут не ранее февраля 2019-12-20 09:41 42
В Белом доме заявили, что Сенат США отменит постыдный импичмент президента 2019-12-20 09:14 81
За агрессию придется заплатить: ЕС принял жесткое решение по санкциям против России 2019-12-19 22:00 735
Рада приняла новый Избирательный кодекс: что изменится 2019-12-19 21:30 351

Лента

09:41 У Зеленского признали, что голосовать по рынку земли смогут не ранее февраля
09:14 В Белом доме заявили, что Сенат США отменит постыдный импичмент президента
08:32 В Instagram появился бот, который по своему усмотрению удаляет рекламу
22:00 За агрессию придется заплатить: ЕС принял жесткое решение по санкциям против России
21:30 Рада приняла новый Избирательный кодекс: что изменится
21:00 Рада отложила штрафы за "евробляхи" до 2020 года
20:30 Ближе к Новому году снова начнет теплеть: какой будет погода в ближайшие дни
20:00 Гончарук опроверг фейки о прекращении выплат пенсий и субсидий
19:30 Михаил Горбачев госпитализирован в больницу
19:00 Кремль нацелился на территории двух областей Украины: поступили тревожные данные