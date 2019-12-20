Политика Стало известно, почему на самом деле не состоялся большой обмен пленными

2019-12-20 13:12 144

Несколько десятков человек, которых Киев готовился передать представителям ОРДЛО, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков. 

По словам источников СМИ, около 40 человек из числа тех, кого Украина готовилась передать, отказались участвовать в обмене и возвращаться оккупированную территории Донбасса.

Источники не называют всех причин отказов, хотя признают, что среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования в Украине.

Как выяснили журналисты, требование " юридически "очистить" от уголовных дел всех, кто подлежит обмену, стало одной из причин того, что 18 декабря на заседании ТКГ не удалось согласовать проведение "большого обмена" до конца года.

Изначально во время переговоров об обмене речь шла о том, чтобы проверку добровольности отказа, которую запросили сепаратисты, осуществили представители Международного красного креста.

 

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