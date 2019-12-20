Спорт Шахтер избавляется от подешевевшего в пять раз Веллингтона Нема

2019-12-20 14:14 51

Полузащитник "Шахтера" Веллингтон Нем в ближайшее время окончательно покинет стан донецкого клуба.

Как сообщает Explosao Tricolor, сейчас Нем находится в бразильском "Флуминенсе", который арендовал футболиста у "Шахтера".

Руководство бразильского клуба довольны выступлением игрока и хотят продлить аренду. "Шахтер" выступает за полноценный трансфер.

Напомним, Веллингтон Нем стал игроком "Шахтера" летом 2013 года. Тогда "горняки" заплатили 8 млн евро за полузащитника. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,4 млн евро. За время пребывания в стане "горняков" Нем провел 75 матчей, забил 8 голов.

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