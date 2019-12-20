Политика В США отреагировали на назначение посла Украины

2019-12-21 10:00 225

Американское посольство в Украине приветствовало назначение Владимира Ельченко послом в США.

Посольство США в Украине отреагировало на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США. Соответствующее сообщение посольство разместило в пятницу, 20 декабря в Twitter.

Американские дипломаты приветствовали назначение Ельченко, которое президент Украины Владимир Зеленский согласовал 18 декабря.

"Поздравляем Владимира Ельченко с тем, что президент Зеленский назначил его на должность посла Украины в США", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне сообщалось, что назначен новый посол Украины в США. Ним стал Владимира Ельченко, который до этого представлял Украину в ООН.

Как известно, Владимир Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого еще 19 июля, однако до сих пор эта должность остается вакантной.