Экономика Маркарова объяснила, почему бюджет остался без денег

2019-12-21 12:30 123

Существует пять причин, по которым в бюджете закончились деньги и были приостановлены некоторые выплаты. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявила министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, проблемы возникли из-за снижения НДС с ввезенных в Украину товаров, укрепления курс гривны к иностранным валютам (сильнее, чем заложено в бюджет), снижения цены на газ и растаможки более дешевого газа меньше таможенных платежей, уменьшения ренты на добычу углеводородов (недополучили 11 миллиардов гривен) и неполный объем денег от табачных акцизов.

Также Маркарова повторила слова премьер-министра Алексея Гончарука о том, что в конце месяца ведомства начинают больше тратить, чтобы истратить под конец года весь выделенный им бюджет. Из-за этого Кабмин решил заблокировать эти траты и сейчас проверяет их целесообразность.

"Все важные расходы будут проведены", - заверила Маркарова и добавила, что все защищенные статьи бюджета оплачиваются "день в день". По незащищенным статьям бюджета - "временная приостановка финансирования".