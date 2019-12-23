Экономика Эксперты спрогнозировали курс доллара после Нового года

2019-12-23 17:30 87

 

Курс украинской гривны в 2020 году будет в пределах 23-26,5 гривен/$. Такой прогноз дали эксперты банка Альянс в комментарии Униан.

Какой курс прогнозируют эксперты

По мнению экспертов, в первом квартале курс составит около 23-24,1 гривны/$, во втором — 24,5-25 гривны/$, а в третьем и четвертом — 24,5-26,5 гривны/$.

Основными факторами, которые будут влиять на курс гривны, эксперты назвали объемы экспорта и импорта, транзита газа, поступлений от трудовых мигрантов и в форме инвестиций, операций с облигациями внутреннего и внешнего госзайма, а также политику Национального банка.

Цифры актуального макропрогноза

Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу правительства, среднегодовой обменный курс в 2020 году будет составлять 27 грн/$, в 2021-м – 27,2 грн/доллар, в 2022-м – 27,5 грн/$ по базовому сценарию.

Пооптимистическому – в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/доллар, 23,9 грн/доллар в 2021 году и 24,2 грн/$ в 2022 году.

Бюджет на 2020 год рассчитан но по курсу 27 грн/$.

МЭРТ ожидает укрепления обменного курса гривны в связи с достигнутыми газовыми договоренностями с Россией и планирует пересмотреть макропрогноз.

 

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