Политика В Нафтогазе готовятся к новым переговорам с Газпромом по транзиту газа в 2020 году

2019-12-24 14:43 132

Нафтогаз намерен проводить новые переговоры с "Газпромом" для согласования условий продолжения транзита российского газа через Украину после 2019 года.

В компании проанализировали протокол, заключенный на правительственном уровне между представителями Украины, России и ЕС 20 декабря 2019 года.

"Нафтогаз" будет проводить переговоры с "Газпромом" и другими вовлеченными сторонами для согласования детальных юридических и коммерческих условий. Как и ранее, "Нафтогаз" будет действовать в интересах компании и Украины как своего акционера и надежного транзитера газа в Европу", - сказано в сообщении.

В "Нафтогаз" говорят, что работают над текстами соглашений, предусмотренными протоколом. В частности, речь идет о соглашении об урегулировании взаимных претензий, договоре об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпром" и договоре бронирования мощностей между НАК и "Оператором ГТС Украины". Заключение такого договора является первым шагом для создания технической возможности для продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года.