Экономика После падения акции Tesla рекордно дорожают - капитализация превысила $75 млрд

2019-12-24 09:11 72

Цена акций компании Tesla во время торгов на биржах побила собственный рекорд и превысила 422,01 доллара за штуку. 

"После того, как акции Tesla достигли худшего за три года показателя в июне (чуть менее 177 долларов), акции взлетели до более 420 долларов в понедельник", - говорится в сообщении.

Торги 23 декабря закрылись на отметке 419,22 доллара, а рыночная капитализация Tesla превысила 75 миллиардов долларов.

Подорожание акций заметил и основатель компании Илон Маск, который уже в Twitter высказал свой восторг от установленного рекорда. Ранее руководство Tesla заявляло, что каждый квартал для компании будет прибыльным.

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После падения акции Tesla рекордно дорожают - капитализация превысила $75 млрд 2019-12-24 09:11 72
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