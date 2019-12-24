Экономика После падения акции Tesla рекордно дорожают - капитализация превысила $75 млрд

2019-12-24 09:11 72

Цена акций компании Tesla во время торгов на биржах побила собственный рекорд и превысила 422,01 доллара за штуку.

"После того, как акции Tesla достигли худшего за три года показателя в июне (чуть менее 177 долларов), акции взлетели до более 420 долларов в понедельник", - говорится в сообщении.

Торги 23 декабря закрылись на отметке 419,22 доллара, а рыночная капитализация Tesla превысила 75 миллиардов долларов.

Подорожание акций заметил и основатель компании Илон Маск, который уже в Twitter высказал свой восторг от установленного рекорда. Ранее руководство Tesla заявляло, что каждый квартал для компании будет прибыльным.