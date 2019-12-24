Политика Герус сообщил, на что потратят компенсацию со стороны Газпрома

2019-12-24 17:00 216

Руководитель энергетического комитета Верховной Рады, народный депутат от Слуги народа Андрей Герус сообщил, что компенсация со стороны российского Газпрома украинскому Нафтогазу в размере 3 млрд долларов будет использована на несколько целей властей.

Он указал, что сумма, которую Газпром все-таки согласился выплатить Украине по решению Стокгольмского арбитража, является довольно ощутимой, 3 млрд долларов потратят в разных направлениях.

Герус уточнил, что первым пунктом будет погашение кредитов Нафтогаза. Но нардеп не уточнил, перед кем у компании возникли эти долги. Второе - инвестиция в рост собственной добычи газа. С его слов, это является крайне важным направлением для Украины.

Кроме того, Герус назвал частичное пополнение украинской казны за счет компенсации Газпрома, поскольку Нафтогаз - государственная компания.