Политика У Зеленского резко отреагировали на приезд Путина в аннексированный Крым

2019-12-24 18:30 171

Противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом отмечает представительство президента Украины Владимира Зеленского, а также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит российского президента Владимира Путина 23 декабря 2019 года на полуостров.

Об этом говорится на странице представительства президента в АРК в Фейсбук.

При этом, представительство подчеркивает, что любой въезд/выезд на временно оккупированный Крым происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе.

Вдобавок к этому, в правительстве заявляют, что осуждают очередной несогласованный с Украиной визит Путина 23 декабря на временно оккупированную РФ территорию Украины — в Автономную Республику Крым и г. Севастополь.

«Такие действия РФ является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права», — говорится в сообщении.

В правительстве также подчеркивают, что никакие действия России по Крыму не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и г. Севастополь как неотъемлемых частей территории Украины.