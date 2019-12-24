Политика Кабмин инициирует запрет курения электронных сигарет в общественных местах – Гончарук

2019-12-24 19:00 165

Правительство инициировало изменения в законодательство, упорядочивающие обращение электронных сигарет в Украине, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. Кабмин выступает за запрет курения электронных сигарет в общественных местах, так как украинцы должны быть защищены "от вредного воздействия табака".

Кабинет Министров Украины инициирует изменения в законодательство, согласно которым электронные сигареты приравняют к табачным изделиям, сообщил 24 декабря в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство инициировало изменения в законодательство, которое упорядочивает обращение электронных сигарет в Украине. Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам. Оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины. Распространяем на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе. Инициируем запрет курения таких сигарет в общественных местах", – написал Гончарук.

Он добавил, что "здоровье украинцев должно быть защищено от вредного воздействия табака".

"Более того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий", – отметил премьер.



