Экономика Доллар подобрался к новому антирекорду: официальный курс

2019-12-24 20:30 78

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 26 декабря

На следующий рабочий день – среду, 26 декабря – Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

24.12 26.12 Изменение 1 доллар США 23,28 грн 23,26 грн - 0,02

Таким образом, по сравнению со значениями 24 декабря курс доллара упал еще на две копейки после снижения на пять в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил так же дешево 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар.

За неделю – с 19 по 26 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 15 копеек.