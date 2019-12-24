Экономика Доллар подобрался к новому антирекорду: официальный курс

2019-12-24 20:30 78

 

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 26 декабря

На следующий рабочий день – среду, 26 декабря – Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

 24.1226.12Изменение
1 доллар США 23,28 грн 23,26 грн - 0,02

Таким образом, по сравнению со значениями 24 декабря курс доллара упал еще на две копейки после снижения на пять в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил так же дешево 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар.

За неделю – с 19 по 26 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 15 копеек.

 

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Экономика

Доллар подобрался к новому антирекорду: официальный курс 2019-12-24 20:30 78
После падения акции Tesla рекордно дорожают - капитализация превысила $75 млрд 2019-12-24 09:11 231
Эксперты спрогнозировали курс доллара после Нового года 2019-12-23 17:30 2106
Нацбанк снова опустил доллар и евро - точный курс валют на 23 декабря 2019-12-23 13:41 450

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