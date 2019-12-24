Доллар подобрался к новому антирекорду: официальный курс

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 26 декабря
На следующий рабочий день – среду, 26 декабря – Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|24.12
|26.12
|Изменение
|1 доллар США
|23,28 грн
|23,26 грн
|- 0,02
Таким образом, по сравнению со значениями 24 декабря курс доллара упал еще на две копейки после снижения на пять в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил так же дешево 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар.
За неделю – с 19 по 26 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 15 копеек.