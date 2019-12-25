Спорт Марио Манджукич сменил Ювентус на катарский клуб Аль-Духаил

2019-12-25 15:14 78

Звездный форвард сборной Хорватии Марио Манджукич подписал контракт с клубом "Аль-Духаил" из Катара. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

После прихода Маурицио Сарри в "Ювентус" Марио Манджукич потерял место в основе и начал искать новый клуб. После переговоров с "Аль-Духаилом" принял предложение катарцев.

По неофициальной информации, "Ювентус" получит за переход своего нападающего 5 млн евро, а сам игрок подписал трехлетний контракт.

Марио Манджукич начинал карьеру в Хорватии в "Марсонии" и загребском "Динамо", откуда в 2010 год он перебрался в немецкий "Ваольфсбург".

После переезда в Германию Манджукич поиграл в "Баварии", "Атлетико" и "Юве". Становился чемпионом Хорватии, Германии и Италии. Дважды играл в финале Лиги чемпионов – в 2013 он выиграл ЛЧ вместе с "Баварией", а в 2017 его "Юве" проиграл "Реалу".

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