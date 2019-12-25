Политика Нардеп Святослав Вакарчук спел на корпоративе в союзной республике РФ

2019-12-25 13:15 237

Лидер партии "Голос", народный депутат Украины Святослав Вакарчук оказался в центре скандала, пишет "Деловая столица". Скандал вспыхнул после того, как украинские СМИ распространили информацию сайта "Белорусский партизан". Тот сообщил, что Вакарчук выступил на корпоративе компании Wargaming, известной своей разработкой - игрой World of Tanks.

При этом пресс-служба группы назвала выступление Вакарчука в Минске 21 декабря "коммерческой деятельностью".

"Информация о коммерческой деятельности является конфиденциальной", - сказано в ответе пресс-службы группы на запрос "Українських Новин".

Ситуацию прокомментировал в своем Telegram-канале экс-министр юстиции Елена Лукаш.

"Очень глупая пресслужба "Океана Эльзы" назвала совместное выступление с Вакарчуком в Минске – КОММЕРЧЕСКОЙ деятельностью. Не творческой, а именно коммерческой. И отказалась рассказать о размере гонорара лидера политической партии и фракции "ГОЛОС". Которого вместе с его депутатским мандатом на некоторых корпоративах "как рыбу к пиву подают". Советую пресслужбе думать, прежде чем писать слово "коммерческая". Это в законе трактуется как "незаконное совместительство". И может закончится судом и потерей мандата. За совместительство", - написала она.

Примечательно, что Беларусь является союзной республикой РФ, аннексировавшей Крымский полуостров и фактически устроившей войну на Донбассе. Потому появление там народного депутата Украины, а тем более с целью заработка денег, - пишут в Соцсетях, - как минимум не совсем уместно.

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