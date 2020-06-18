Политика Рада отказалась выполнить прошение Вакарчука о лишении его депутатского мандата

2020-06-18 13:42 195

Верховная Рада отказалась лишить мандата депутата от Голоса Святослава Вакарчука. Его прошение поддержали только 175 нардепов.

При этом нардепы одобрили лишение полномочий нардепа от Батькивщины Ольги Бельковой.

Напомним, 11 июня Вакарчук заявил об отказе от депутатского мандата. Он уже во второй раз отказывается от депутатского мандата. Не проработав и года в Раде он заявил, что выполнил свою миссию.

Напомним, в сентябре 2019 года парламент направил на рассмотрение Конституционного суда законопроект, который предусматривает лишение депутатского мандата за треть прогулов. Закон еще не принят.

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