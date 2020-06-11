Политика Вакарчук опять решил уйти из Рады: с чем это связано

2020-06-11 17:00 234
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук объявил об уходе из парламента.

Соответствующее заявление он сделал 11 июня на брифинге в Мариинском парке.

Вакарчук заявил, что его основной целью было привести в Раду новых патриотических людей.

"И вот я считаю, что большей мерой наша задача осуществилась. Наша фракция хоть и не большая, но эффективная... Вы это видите сами, это фракция, которая уже не раз спасала политику от ошибок и сделает это еще не раз", - заявил он.

Вакарчук подчеркнул, что три месяца назад Кира Рудык возглавила партию "Голос" по его приглашению, чтобы политсила перестала ассоциироваться с ним самим. Второй причиной своего решения Вакарчук назвал информационный аспект.

"Аспект номер два - информационный. Вы хорошо знаете, что последние три года на меня персонально постоянно пытаются лить дезинформацию, грязь, откровенные манипуляции и просто негатив. Скажу честно - на меня это не действует. Это возникло тогда, когда в чьем-то параноидальном воображении появилась мысль, что я буду баллотироваться в президенты", - заявил Вакарчук.

Третьей причиной, по его словам, стало то, что год назад после президентских выборов перед ним стоял непростой выбор.

"Когда создавал партию "Голос", я понимал, что другого выхода, чем идти на парламентские выборы с этой партией, нет. Вакуум, который был создан, разделил страну на тех, кто за Зе и тех, кто за Пороха. Мы дали им альтернативу", - сообщил он.

По словам политика, он считает свою миссию частично выполненной, а фракцию "Голос" ожидает много важных событий.

"Следующий мой этап - сделать так, чтобы молодые люди стали настоящими лидерами будущего. В планах большой образовательный проект. Я зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины. Но это решение не означает, что я прекращаю свою политическую деятельность или прекращаю деятельность в партии "Голос", - резюмировал Вакарчук.

Отметим, Вакарчук избирался нардепом в 2007 году по списку блока третьего президента Виктора Ющенко НУНС. В сентябре 2008 года он сложил депутатские полномочия.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Коррупция в медицине и штрафы для пешеходов - какие проекты Рада рассмотрит сегодня

2020-06-02 09:38 924

Пенсии будут платить по-новому, Кабмин решил резко изменить правила: кто получит деньги первым

2020-05-24 11:30 121047

Кабмин решил открыть границы Украины

2020-05-20 20:00 4842

Зеленский решил ввести двойное гражданство в Украине, скандальный закон уже в Раде

2020-05-18 19:00 2022

Еще новости в разделе "Политика"

Вакарчук опять решил уйти из Рады: с чем это связано

2020-06-11 17:00 234

Зеленский заявил, что доволен работой премьера Дениса Шмыгаля

2020-06-11 15:12 279

Впервые на Генассамблее ООН выступления лидеров стран заменят на записи

2020-06-11 13:16 288

Зеленский рассказал о политической игре и главной ошибке Порошенко

2020-06-11 11:14 378
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Вакарчук опять решил уйти из Рады: с чем это связано 2020-06-11 17:00 234
Зеленский заявил, что доволен работой премьера Дениса Шмыгаля 2020-06-11 15:12 279
Впервые на Генассамблее ООН выступления лидеров стран заменят на записи 2020-06-11 13:16 288
Зеленский рассказал о политической игре и главной ошибке Порошенко 2020-06-11 11:14 378

Лента

20:00 Шмыгаль сообщил, когда в Украине введут нулевое декларирование
19:30 Шмыгаль назвал условие своей отставки
19:00 В Украине возросло количество регионов, не готовых к ослаблению карантина
18:30 Шмыгаль рассказал, как пройдут местные выборы
18:00 Дополнительные выплаты: украинцам сообщили хорошую новость, кто получит долгожданную прибавку
17:30 ЕС с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев
17:00 Вакарчук опять решил уйти из Рады: с чем это связано
16:30 Шмыгаль назвал условие для усиления карантина
15:46 Пил кофе с Зеленским: Замглавы МОЗ Ляшко оштрафован на 17 тыс за нарушение карантина
15:12 Зеленский заявил, что доволен работой премьера Дениса Шмыгаля