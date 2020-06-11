Политика Вакарчук опять решил уйти из Рады: с чем это связано

2020-06-11 17:00 234

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук объявил об уходе из парламента.

Соответствующее заявление он сделал 11 июня на брифинге в Мариинском парке.

Вакарчук заявил, что его основной целью было привести в Раду новых патриотических людей.

"И вот я считаю, что большей мерой наша задача осуществилась. Наша фракция хоть и не большая, но эффективная... Вы это видите сами, это фракция, которая уже не раз спасала политику от ошибок и сделает это еще не раз", - заявил он.

Вакарчук подчеркнул, что три месяца назад Кира Рудык возглавила партию "Голос" по его приглашению, чтобы политсила перестала ассоциироваться с ним самим. Второй причиной своего решения Вакарчук назвал информационный аспект.

"Аспект номер два - информационный. Вы хорошо знаете, что последние три года на меня персонально постоянно пытаются лить дезинформацию, грязь, откровенные манипуляции и просто негатив. Скажу честно - на меня это не действует. Это возникло тогда, когда в чьем-то параноидальном воображении появилась мысль, что я буду баллотироваться в президенты", - заявил Вакарчук.

Третьей причиной, по его словам, стало то, что год назад после президентских выборов перед ним стоял непростой выбор.

"Когда создавал партию "Голос", я понимал, что другого выхода, чем идти на парламентские выборы с этой партией, нет. Вакуум, который был создан, разделил страну на тех, кто за Зе и тех, кто за Пороха. Мы дали им альтернативу", - сообщил он.

По словам политика, он считает свою миссию частично выполненной, а фракцию "Голос" ожидает много важных событий.

"Следующий мой этап - сделать так, чтобы молодые люди стали настоящими лидерами будущего. В планах большой образовательный проект. Я зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины. Но это решение не означает, что я прекращаю свою политическую деятельность или прекращаю деятельность в партии "Голос", - резюмировал Вакарчук.

Отметим, Вакарчук избирался нардепом в 2007 году по списку блока третьего президента Виктора Ющенко НУНС. В сентябре 2008 года он сложил депутатские полномочия.

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