Политика РФ ожидает усиления давления США на Nord Stream-2

2019-12-25 17:30 186

 

Строительство газопровода приостановили после введения американских санкций, но в РФ уверены, что проект реализуют.

США будут усиливать давление на проект Северный поток-2, считает вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу Россия-24, сообщает ТАСС в среду, 25 декабря.

 "Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны. С учетом позиции ключевых стран ЕС, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне. Все понимают, что это экономический проект", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что с учетом решения по Украине Россия задействует все маршруты и обеспечит надежность газоснабжения Европы за счет поставок российского газа.

"При этом газа, который на 30% дешевле, чем сжиженный природный газ, который предлагают США. В итоге экономический интерес пробьет себе дорогу", - сказал Козак.

"Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с ЕС мы решим эту проблему [с санкциями] и найдем компромисс", - добавил он.
Как известно, из-за американских санкций швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для Северного потока-2, уведомила о приостановке работ. Компания отвела все суда из района строительства в Балтийском море.

Строительство газопровода Северный поток-2 завершено на 93,5%, осталось проложить около 160 километров труб.

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