Политика Украина открыла дело за проезд российского поезда по "Крымскому мосту"

2019-12-25 17:00 243

 

Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через госграницу Украины российской компанией "Гранд-Экспресс", организовавшей перевозки пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь через "Керченский мост".

Источник: пресс-служба прокуратуры АР Крым, ТАСС

Детали: Уголовное производство зарегистрировано 25 декабря по ч.1 ст.332 УК Украины.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.

Дословно: "В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", заявили в прокуратуре.

Что предшествовало: Ранее 25 декабря росСМИ сообщили, что первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, прибыл в Крым, время в пути заняло 43 часа 25 минут.

"Состав следует по новому маршруту, он проследовал в объезд территории Украины, в ночь на 25 декабря он пересек Крымский мост", - отмечалось в сообщении.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине упростили аренду госимущества

2019-12-25 19:00 111

КАРТА Мокрый снег, метели, гололед - спасатели предупредили об ухудшении погодных условий

2019-12-25 12:44 300

Москва отреагировала на потерю $3 млрд в пользу Украины - такого не ожидал никто

2019-12-25 12:12 417

Кабмин принял неожиданное решение по коммунальным тарифам - чего ждать в платежках

2019-12-25 09:41 645

Еще новости в разделе "Политика"

В Украине упростили аренду госимущества

2019-12-25 19:00 111

РФ ожидает усиления давления США на Nord Stream-2

2019-12-25 17:30 186

Украина открыла дело за проезд российского поезда по "Крымскому мосту"

2019-12-25 17:00 243

Зеленский утвердил запрет на электроэнергию из РФ

2019-12-25 16:30 189
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Украине упростили аренду госимущества 2019-12-25 19:00 111
РФ ожидает усиления давления США на Nord Stream-2 2019-12-25 17:30 186
Украина открыла дело за проезд российского поезда по "Крымскому мосту" 2019-12-25 17:00 243
Зеленский утвердил запрет на электроэнергию из РФ 2019-12-25 16:30 189

Лента

20:00 Снег и сильный ветер: синоптик предупредила украинцев о резкой смене погоды
19:30 Правительство придумало, как защитить украинцев от вреда курения
19:00 В Украине упростили аренду госимущества
18:30 Телефон подорожает: оператор резко повышает тарифы
18:00 Две недели отрабатывать не надо: Кабмин освободил украинцев от "рабства"
17:30 РФ ожидает усиления давления США на Nord Stream-2
17:00 Украина открыла дело за проезд российского поезда по "Крымскому мосту"
16:30 Зеленский утвердил запрет на электроэнергию из РФ
15:46 Полицейского поймали на торговле информацией из служебных баз данных
15:14 Марио Манджукич сменил Ювентус на катарский клуб Аль-Духаил