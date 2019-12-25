Политика В Украине упростили аренду госимущества

2019-12-25 19:00 114

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об аренде государственного и коммунального имущества". Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Документ внедряет простую и прозрачную процедуру предоставления в аренду государственного и коммунального имущества, является более выгодной благодаря свободной конкуренции.

Также закон излагает в новой редакции закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", и вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы, Кодекс Украины из процедур банкротства и ряда законов, определяя правовые, экономические и организационные отношения, связанные с передачей в аренду имущества, находящегося в государственной и коммунальной собственности.

В соответствии с законом, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. В этой системе в открытом доступе опубликован вся информация о договоров аренды государственного и коммунального имущества.

Кроме того, закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которое не используется государством. Определяется, что порядок функционирования электронной торговой системы, передачи имущества в аренду, подачи заявлений, проведения аукционов, размер, порядок уплаты и возврата гарантийных и регистрационных взносов, платы за участие в аукционе (вознаграждения оператора), подписания и опубликования протокола, договора по результатам аукциона утверждаются Кабинетом министров.

При этом аукцион проводится при наличии заявлений на участие в аукционе не менее, чем от двух участников и считается состоявшимся, в случае осуществления на аукционе не менее одного шага аукциона.