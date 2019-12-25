Политика Лукашенко назвал виновника конфликта Украины и России

2019-12-25 18:00 258

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для «конфликта с РФ».

Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Украина в какой-то степени подставилась. Россиян начали душить, речь там и другое — ну, вопросов, которых не должно быть в Украине. Как бы то ни было, я не оправдываю сейчас Россию. Я не упрекаю Украины. Но как бы там не было, Украина хоть и маленький, но дала повод для этого столкновения», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что украинская сторона не смогла ответить на поставленный вопрос о том, как происходил процесс отстаивания Крыма.

«Я им задаю вопрос, вы меня не душите, вы мне скажите, как вы защищали Крым, как вы его защищали? Сколько там украинцев погибло за эту святую украинскую, как они говорят, землю?», — сказал президент Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что ответом на этот вопрос была тишина.

Также он заявил, что не собирается давать оценку ситуации и делать выводы о том, чей Крым.

«Я немножко серьезнее смотрю на эти вопросы, не политизирую и не занимаюсь агитацией», — заявил Лукашенко.

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