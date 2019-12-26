Экономика Доллар и евро в Украине продолжают быстро дешеветь - курс валют на 26 декабря

2019-12-26 14:40 69

Средний курс доллара в украинских банках и обменных пунктах  26 декабря составляет 23,05-23,35 грн.  Так, по сравнению с предыдущим рабочим днем (вторник, 24 декабря) доллар в покупке подешевел на 15 коп., а в продаже - на 10 коп.

Евровалюта в покупке подешевела на 13 коп., а в продаже - на 8 коп. и составляет 25,40-25,88 грн. Курс российского рубля также  изменился, сегодня он составляет 0,342-0,379 грн.

Инменились и официальные показатели по основным валютам.

В частности, Нацбанк Украины установил на сегодня курс доллара на уровне 23,25 грн. Официально валюта США просела на 2 коп. В сою очередь евро подешевеле всего на 1 коп. и составляет 25,77 грн.

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