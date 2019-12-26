Экономика Доллар по 20: курс валют после Нового года резко изменится, украинцев ошеломили прогнозом

2019-12-26 18:30 1008

Эксперты сообщили, что доллар в Украине ждет большое падение, но в Минфине сдерживаются от таких прогнозов

Так, по мнению некоторых специалистов, доллар в 2020 году будет стоить 20 - 22 гривны. В Минфине же заложили прогнозируемый курс доллара на отметке 24,8-27 грн.

Предыдущий прогноз Минфина был на уровне 28,2 грн.

Отметим, в частности аналитик "Альпари" Максим Пархоменко считает, что гривна осуществит победное шествие в наступающем году и достигнет 22 гривен за один доллар.

По словам аналитика "Альпари" Вадима Иосуба, если НБУ вернется к старым практикам, вмешавшись в курсообразование, то может случиться кризис.

К слову, некоторые эксперты считают, что гривна переоценили примерно на 15%.

Специалисты рекомендуют украинцам делать валютный запас: из третями гривны, доллара и евро. Это позволит людям избежать кризиса. Покупка иностранной валюты является удачным решением.

Напомним, 26 декабря доллар по отношению к гривне потерял сразу 2 копейки и продается в районе 23,35 за банкноту. Тем самым, он побил рекорд по себестоимости. В последний раз подобные цифры в обменниках были в январе 2016 года, когда за доллар нужно было отдать 23,26 грн.

Похожая ситуация сложилась и с курсом евро. Банкноты потеряют копейку (25,76 грн за одно евро).