Спорт Битва лидеров АПЛ: Ливерпуль Клоппа на выезде разгромил Лестер

2019-12-27 14:13 204

Команда Юргена Клоппа нанесла крупное поражение Лестеру в матче лидеров АПЛ в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Игра проходила при полном доминировании Ливерпуля, который свое преимущество воплотил в гол на 31-й минуте усилиями Роберто Фирмино.

 До середины второго тайма Лестер держался. Играл не без ошибок, но в целом достойно, хоть и без моментов впереди. А потом очередная ошибка все перечеркнула. До того игравший надежно Сеюнджю сыграл рукой в своей штрафной при подаче углового – пенальти, который реализовал Милнер.

Лестер посыпался и в течении семи минут пропустил еще дважды. Сперва Фирмино сделал дубль, расстреляв вратаря, а точку в игре поставил Александер-Арнольд, который с правого края штрафной отправил мяч низом в дальний угол.  После этого Ливерпуль взял мяч под своей контроль и довел игру до победы. Подопечные Юргена Клоппа только раз за первый круг не сумели одержать победу, сыграв вничью с МЮ и заслуженно возглавляют турнирную таблицу АПЛ. Лестер проигрывает 13 очков и пока второй, но в пятницу Ман Сити, уступающий одно очко, имеет шансы вернуться на второе место.

СТАТИСТИКА МАТЧА

Лестер — Ливерпуль 0:4

Голы: Фирмино, 31, 75, Милнер, 71 (с пенальти), Александер-Арнольд, 78

Лестер: Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл – Барнс (Олбрайтон, 58), Прат (Перес, 72), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Чаудхери, 76) – Варди

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон (Лаллана, 82), Кейта (Милнер, 70) – Салах (Ориги, 70), Фирмино, Мане

Предупреждения: Мэддисон — Гомес

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