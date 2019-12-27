Политика Всем прощаю! Зеленский отменил лишение премий важным чиновникам с Банковой

2019-12-27 20:32 189

Президент Украины снял дисциплинарное взыскание с первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова и заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко.

Об этом говорится в тексте указа №958/2019, обнародованном на сайте главы государства.

"Снять досрочно выговор, объявленный указом президента Украины от 17 сентября 2019 № 699 "О привлечении к дисциплинарной ответственности", с: Трофимова Сергея Владимировича – первого заместителя руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кирилла Владленовича – заместителя руководителя Офиса президента Украины", – говорится в тексте документа.

Напомним, в сентябре 2019 года Зеленский объявил выговор Трофимову и Тимошенко за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по итогам рабочей поездки в Днепропетровскую область. Тогда на вопрос журналистов к Кириллу Тимошенко, за что ему президент объявил выговор, чиновник уклонился от прямого ответа.