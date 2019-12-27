Политика Всем прощаю! Зеленский отменил лишение премий важным чиновникам с Банковой

2019-12-27 20:32 189

Президент Украины снял дисциплинарное взыскание с первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова и заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко.

Об этом говорится в тексте указа №958/2019, обнародованном на сайте главы государства.

"Снять досрочно выговор, объявленный указом президента Украины от 17 сентября 2019 № 699 "О привлечении к дисциплинарной ответственности", с: Трофимова Сергея Владимировича – первого заместителя руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кирилла Владленовича – заместителя руководителя Офиса президента Украины", – говорится в тексте документа.

Напомним, в сентябре 2019 года Зеленский объявил выговор Трофимову и Тимошенко за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по итогам рабочей поездки в Днепропетровскую область. Тогда на вопрос журналистов к Кириллу Тимошенко, за что ему президент объявил выговор, чиновник уклонился от прямого ответа.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленский уволил Трубу и назначил директором ГБР нардепа из Слуги народа

2019-12-27 13:31 327

Зеленский утвердил запрет на электроэнергию из РФ

2019-12-25 16:30 360

У Зеленского резко отреагировали на приезд Путина в аннексированный Крым

2019-12-24 18:30 504

После взбучки от Зеленского АЗС сразу же начали снижать цены на бензин

2019-12-24 13:15 1698

Еще новости в разделе "Политика"

Всем прощаю! Зеленский отменил лишение премий важным чиновникам с Банковой

2019-12-27 20:32 189

Бывшего замминистра Грымчака будут держать за решеткой до 14 февраля

2019-12-27 15:38 432

Украине выплатили первый штраф за полет над аннексированным Крымом

2019-12-27 14:46 348

Армия Хафтара идет на Триполи - Ливия запросила помощи у Эрдогана

2019-12-27 13:40 486
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Всем прощаю! Зеленский отменил лишение премий важным чиновникам с Банковой 2019-12-27 20:32 189
Бывшего замминистра Грымчака будут держать за решеткой до 14 февраля 2019-12-27 15:38 432
Украине выплатили первый штраф за полет над аннексированным Крымом 2019-12-27 14:46 348
Армия Хафтара идет на Триполи - Ливия запросила помощи у Эрдогана 2019-12-27 13:40 486

Лента

фото 22:12 Скрытые функции привычных бытовых предметов, приборов и девайсов
21:36 Трамп нашел свое пояснение, почему из фильма "Один дома" вырезали эпизод с его участием
20:32 Всем прощаю! Зеленский отменил лишение премий важным чиновникам с Банковой
19:34 38 летний форвард Златан Ибрагимович возвращается в Милан - детали контракта
18:27 Календарь выходных января: сколько будем отдыхать в начале 2020 года
17:33 Из-за падения курса доллара и снижения тарифа на газ бюджет потерял 51 млрд
16:29 Уже известны вероятные причины авиакатастрофы в Казахстане
15:38 Бывшего замминистра Грымчака будут держать за решеткой до 14 февраля
14:46 Украине выплатили первый штраф за полет над аннексированным Крымом
14:13 Битва лидеров АПЛ: Ливерпуль Клоппа на выезде разгромил Лестер