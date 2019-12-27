Политика Зеленский подписал указ об увольнении Грицака с военной службы

2019-12-28 09:00 240

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака с военной службы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Освободить генерала армии Украины Грицак с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.

Напомним, НАБУ начало досудебное расследование в отношении Василия Грицака. Грицака обвиняют в нарушении ч.2 ст.372 УКУ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, прокурором или другим уполномоченным на то законом лицом).