Экономика Официальный курс доллара сегодня - 23,68 грн., но реально уже взлетел до 25,7 грн

2019-12-30 09:41 99

Нацбанк Украины установил на понедельник, 30 декабря, курс доллара на уровне 23,68 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

По сравнению с предыдущим рабочим днем (суббота, 28 декабря) доллар не изменился. Курс евро остался на прежнем уровне. Рубль также не изменился в цене.

Однако, это только официально. Реально же в столичных обменниках валюта за минувший короткий уикенд значительно подросла в цене.

К примеру, американский доллар в продаже подрос до 25,7 грн. и даже больше. Европейская валюта также подросла более чем на гривну. Относительно близкий к официальному курс удерживается лишь на покупку.

Эксперты говорят, что такой курсовой скачок на наличном рынке связан с предновогодним ажиотажем, многие украинцы ринулись в магазины за продуктами и подарками. А для этого порой приходится избавляться от сбережений, традиционно хранившихся в долларах и евро. Ну а обменщики просто изменили курсы с оглядкой на ситуацию на рынке.