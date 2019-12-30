Политика "Это тяжело, но Трамп заслужил" - Байден будет свидетельствовать в Сенате

2020-01-02 11:42 216

Бывший вице-президент США и демократ Джо Байден не против свидетельствовать в Сенате в рамках расследования импичмента американского президента Дональда Трампа.

В ходе встречи со своими сторонниками в штате Айова Байден заявил, что в случае если его вызовут свидетельствовать в Сенат, он согласится это сделать. Позже, на другой встрече с избирателями в городе Фэйрфилд, он подтвердил свои слова.

"Вы знаете, я уже пережил два импичмента. Один, как молодой сенатор, а затем, как сенатор среднего возраста. В них нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств. Это тяжело для страны. Здесь нечему радоваться. Но поймите меня правильно: Я думаю, что Трамп сам этого заслужил. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий", - заявил кандидат в президенты.

Джо Байдена могут вызвать свидетелем, потому что его сын, Хантер, был членом совета директоров компании Burisma, а Байден старший призвал к увольнению экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Напомним, что процедуру импичмента американского президента Конгресс начал 24 сентября из-за скандала вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Перед звонком лидер США задержал финансовую поддержку Украины. А на протяжении телефонного диалога несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Вuгіѕmа.