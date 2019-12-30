Политика Зеленский заявил, что договоренности по обмену пленными полностью выполнены

2019-12-30 15:16 150

Владимир Зеленский заявил, что обмен удерживаемыми лицами мог сорваться в любой миг. 

"Каждую секунду каждого дня мог сорваться этот обмен. Поэтому я делал, как президент Украины. Мы возвращали живых... Это был мой выбор", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил всех лидеров "нормандской четверки" и отметил, что все, о чем договаривались по вопросу обмена удерживаемыми лицами, выполнено.

Но украинский лидер признался, что пока еще есть много людей на территории РФ и в Крыму, которые готовы вернуться на подконтрорльную Украине территорию.

"Договаривались, что мы первым делом освобождаем всех подтвержденных на всех подтвержденных. Поэтому другие люди пока что не подтверждены, но есть информация, что немало людей находятся и на оккупированных территориях, и в России, и в Крыму", - сказал Зеленский.

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