Политика США в 2020 году потратит 300 млн долларов на военную помощь Украины

2020-01-02 14:43 87

Согласованный конгрессменами США оборонный бюджет на 2020 финансовый год включает помощь Украине на сумму 300 млн долларов. Это следует из документа, опубликованного профильным комитетом Палаты представителей, передает Сегодня.

Средства будут выделены для реализации инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности.

Переговоры о бюджете длились несколько месяцев. Ожидается, что он будет принят до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что США готовятся предоставить еще один транш военной помощи Украине на 250 млн долларов.

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