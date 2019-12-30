Политика В МИД прокомментировали вероятность отмены безвиза Украины с ЕС

2020-01-01 15:16 117

Дипломаты категорически отрицают вероятность отмены безвизового режима с Евросоюзом. 

"Мониторинг, как вы совершенно верно указываете, осуществляется постоянно соответствующими рабочими группами. И последний отчет, который есть в нашем распоряжении - положительный. …Поэтому я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что "все пропало" и "ЕС отменит безвизовый режим". Такой угрозы мы не видим ", - заявил госсекретарь ведомства Андрей Заяц в интервью изданию "Апостроф".

Напомним, 11 мая 2017 года Совет Европейского Союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок (90 на 180 суток) для граждан Украины при посещении 30-ти стран ЕС и Шенгенской зоны (исключая Соединенное Королевство и Ирландию). Ровно через месяц, 11 июня, "безвиз" заработал.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Диджитализация страны: Как Украина осваивает цифровой банкинг

2020-01-01 10:42 168

В Украине станет дороже обучение в вузах: кого коснется нововведение

2019-12-30 17:30 453

КАРТА Украинцев предупредили о серьезной опасности на дорогах

2019-12-30 13:14 528

76 из 81 освобожденных вернулись на подконтрольную Украине территорию

2019-12-30 12:41 384

Еще новости в разделе "Политика"

В МИД прокомментировали вероятность отмены безвиза Украины с ЕС

2020-01-01 15:16 117

В Нафтогазе готовятся к новым переговорам с Газпромом по транзиту газа в 2020 году

2020-01-01 14:40 1038

Что будет с гривной в 2020 году - Показатели бюджета могут пересмотреть

2020-01-01 14:13 153

Весной 2020 года Военный комитет НАТО проведет первое заседание в Киеве

2020-01-01 09:41 1050
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В МИД прокомментировали вероятность отмены безвиза Украины с ЕС 2020-01-01 15:16 117
В Нафтогазе готовятся к новым переговорам с Газпромом по транзиту газа в 2020 году 2020-01-01 14:40 1038
Что будет с гривной в 2020 году - Показатели бюджета могут пересмотреть 2020-01-01 14:13 153
Весной 2020 года Военный комитет НАТО проведет первое заседание в Киеве 2020-01-01 09:41 1050

Лента

15:45 Как сбросить лишний вес без тяжелых нагрузок и вреда для здоровья
15:16 В МИД прокомментировали вероятность отмены безвиза Украины с ЕС
14:40 В Нафтогазе готовятся к новым переговорам с Газпромом по транзиту газа в 2020 году
14:13 Что будет с гривной в 2020 году - Показатели бюджета могут пересмотреть
13:42 Ученые раскрыли неожиданный факт про раковые клетки
13:15 Утечка в Facebook: данные 267 млн пользователей случайно оказались в свободном доступе
видео 12:44 Сегодня выходит первая часть сериала BBC Дракула от создателей Шерлока
12:16 В ПЦУ передумали переносить Рождество на 25 декабря, как у католиков
11:43 ВНО по математике в Украине станет обязательным и значительно усложнится
11:14 Календарь выходных января: сколько будем отдыхать в начале 2020 года