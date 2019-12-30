Политика В МИД прокомментировали вероятность отмены безвиза Украины с ЕС

2020-01-01 15:16 117

Дипломаты категорически отрицают вероятность отмены безвизового режима с Евросоюзом.

"Мониторинг, как вы совершенно верно указываете, осуществляется постоянно соответствующими рабочими группами. И последний отчет, который есть в нашем распоряжении - положительный. …Поэтому я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что "все пропало" и "ЕС отменит безвизовый режим". Такой угрозы мы не видим ", - заявил госсекретарь ведомства Андрей Заяц в интервью изданию "Апостроф".

Напомним, 11 мая 2017 года Совет Европейского Союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок (90 на 180 суток) для граждан Украины при посещении 30-ти стран ЕС и Шенгенской зоны (исключая Соединенное Королевство и Ирландию). Ровно через месяц, 11 июня, "безвиз" заработал.