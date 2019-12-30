Политика Украина и Газпром подписали мировое соглашение

2019-12-30 18:00 294

 

Переговоры с Газпромом в Вене завершены, но о подписании итоговых документов речь пока не идет.
Украина и Газпром подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщил замминистра юстиции Иван Лищина.

 "Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию. И, что еще более важно, подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом, к которым стремилась Украина", - написал он в Facebook.

"Осталось ждать хороших новостей из Вены. Надеюсь, что уже не долго", - добавил он.

В свою очередь, компания Оператор ГТС Украины сообщает, что переговоры с Газпромом в Вене завершились, но о подписании документов речь пока не идет.

Как известно, действующий контракт на транзит газа между Украиной и Россией заканчивается через два дня.

"Сейчас завершен пятидневный переговорный марафон Оператора ГТС Украины и Газпрома, о подписании окончательных документов еще речь не идет. Будем держать в курсе", - говорится в сообщении в Facebook.

Ранее глава компании Сергей Макогон заявил, что после "переговорного марафона" с Газпромом в Вене отправился в Брюссель подписывать соглашения со словацким оператором ГТС.

Накануне сообщалось, что в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.

Как известно, Газпром уже выполнил одно из условий соглашения - выплатил Нафтогазу более 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине запретили ряд препаратов для наркоза из-за летального случая

2019-12-30 21:30 147

В Украине станет дороже обучение в вузах: кого коснется нововведение

2019-12-30 17:30 252

В Украине объявили штормовое предупреждение на Новогоднюю ночь

2019-12-30 17:00 279

КАРТА Украинцев предупредили о серьезной опасности на дорогах

2019-12-30 13:14 408

Еще новости в разделе "Политика"

В Пенсионном фонде объяснили в каких случаях могут прекратить выплаты

2019-12-30 21:00 222

Закон о люстрации будет изменен - Минюст

2019-12-30 20:30 150

Освобожденных из плена "ЛДНР" украинцев на праздники отпустят домой

2019-12-30 18:30 219

Украина и Газпром подписали мировое соглашение

2019-12-30 18:00 294
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Пенсионном фонде объяснили в каких случаях могут прекратить выплаты 2019-12-30 21:00 222
Закон о люстрации будет изменен - Минюст 2019-12-30 20:30 150
Освобожденных из плена "ЛДНР" украинцев на праздники отпустят домой 2019-12-30 18:30 219
Украина и Газпром подписали мировое соглашение 2019-12-30 18:00 294

Лента

22:00 С антибиотиками можно: Супрун удивила новыми фактами об алкоголе
21:30 В Украине запретили ряд препаратов для наркоза из-за летального случая
21:00 В Пенсионном фонде объяснили в каких случаях могут прекратить выплаты
20:30 Закон о люстрации будет изменен - Минюст
20:00 Штрафы взлетят в 20 раз: водителей хотят по-новому наказывать за остановки
19:30 Засудили за эксперимент: в Китае ученого посадили за смену генома эмбриона
19:00 В Минсоцполитики заверили, что не борются с легальным секонд-хендом
18:30 Освобожденных из плена "ЛДНР" украинцев на праздники отпустят домой
18:00 Украина и Газпром подписали мировое соглашение
17:30 В Украине станет дороже обучение в вузах: кого коснется нововведение