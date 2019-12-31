Спорт ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе

2020-01-01 20:00 75

 

Изменение должно решить проблему фиксирования спорных положений "вне игры".

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант со внесением изменений в правила фиксации офсайдов. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, в руководстве ведутся дискуссии, предметом которых является изменение правила таким образом, чтобы положения "вне игры" фиксировались только в том случае, если между футболистами будет "очевидный просвет".

Подобное изменение решило бы проблему спорных офсайдов, которые происходят в последнее время. Например, в матче Ливерпуль — Вулверхэмптон игрок "волков" Педру Нету забил гол на грани офсайда в ворота "красных", однако рефери отменил это взятие ворот после подсказки от видеоассистента.
Сборная открытий Лиги чемпионов 2019

Также стоит отметить, что большое количество тренеров поддерживает внесение изменений в работу системы видеоповторов VAR. Среди них Нуну Санту, Хосеп Гвардиола и Эрнесто Вальверде. Перейти на Главную страницу

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