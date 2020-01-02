Экономика Курс доллара развернулся: сколько стоит валюта после Нового года

2020-01-02 19:30 480

 

В Украине курс доллара в четверг, 2 января, снизился на 5 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,69 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках опустился на 7 копеек и составил 27,48 грн/€.

Национальный банк Украины оставил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,68 грн/$.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

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Экономика

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