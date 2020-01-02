Политика Трамп призвал Меркель и Макрона больше помогать Украине

2020-01-02 21:30 129

Президент США Дональд Трамп в новогоднюю ночь призвал лидеров Германии и Франции усилить помощь Украине.

Как сообщает "Голос Америки", соответствующие заявления он сделал в общении с журналистами перед новогодней вечеринкой в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Американский президент, в частности, сделал комплимент канцлеру Германии.

"Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине – ред.)? Почему только Соединенные Штаты?", - таким образом президент США призвал европейские страны помочь Украине.

Он также добавил, что НАТО должно помочь Украине:

"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса – ред.), они также должны больше давать Украине", - сказал президент Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что готов к любому сценарию в Сенате в деле импичмента, потому что уверен в своей невиновности.

Президент США упомянул о большой коррупции в Украине, однако президента Зеленского похвалил, рассказывая о телефонном разговоре с украинским коллегой.

Напомним, в сентябре Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, в котором последний заявил, что Германия и Франция "делают недостаточно для Украины". В ответ на это правительство ФРГ сообщило, что после Революции Достоинства в 2014 году Берлин выделил Киеву 1,4 млрд евро в виде грантов и займов.