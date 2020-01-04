Политика Патруль ОБСЕ зафиксировал "Грады" на оккупированной Донецкой области

2020-01-04 08:30 159

 

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали на оккупированной части Донецкой области размещение с нарушением четырех реактивных систем залпового огня "Град". Соответствующая информация приведена в отчете СММ ОБСЕ за 3 января.

По данным СММ, патруль заметил реактивные системы залпового огня "Град" 1 января.

В отчете указано, что речь идет о 4 реактивных системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм). Их зафиксировали в неподконтрольных Киеву районах вблизи населенного пункта Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка).

Ранее в СММ ОБСЕ рассказали о нарушении режима тишины на Донбассе в новогоднюю ночь.

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