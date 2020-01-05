Экономика Гривна остановила наступление, курс валют застынет: чего ждать украинцам

2020-01-05 11:30 228

Курс валют в Украине 5 января будет выглядеть странно, поскольку доллар и евро резко прекратят падение

Об этом говорится в прогнозе НБУ.

Украинцам 100 долларов сегодня обойдутся в 2368,6 гривен.

Похожей ситуация будет и с курсом евро. За 100 евро в обменниках будут просить 2642,2 грн.

Как собщалось ранее, средний курс доллара в Украине в 2020 году будет 25 грн/$. Такой прогноз озвучила аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.



Эксперт утверждает, что укрепление курса в 2020 году будет более значительным, чем предполагается на данный момент.

"В целом, курс будет зависеть от притока валюты по финансовому счету. В частности, всех волнует вопрос, как повлияет на рынок ожидаемое ослабление интереса нерезидентов к ОВГЗ (облигациям внутреннего государственного займа). Понятно, что по мере снижения ставок на ОВГЗ, приток валюты, связанный с покупкой гривны для дальнейшего приобретения ОВГЗ будет снижаться, поэтому можно предполагать, что ревальвационное давление будет снижаться", – считает аналитик.

Также она не исключила, что настроения на рынке могут резко изменится и доллар пойдет вверх.

Ранее мировые аналитики заявляли, что за 2019 год гривна укрепилась по отношению к доллару на 16,5%, установив мировой рекорд.

Но это сильно ударило по государственному бюджету, поскольку страна начала терять доход от экспорта.