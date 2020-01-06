Политика Ситуация накаляется: Иран привел в повышенную боеготовность ракетные войска

2020-01-06 13:12 300

Ситуация в Персидском заливе накаляется. Ракетные войска Ирана приведены в повышенную боеготовность. Об этом сообщил официальный представитель США.

По словам собеседника Reuters, пока сложно определить, в каких целях было выполнено усиление боевой готовности иранских ракетных войск - для защиты или нападения. Он также отметил, что США внимательно следят за этой ситуацией.

Напомним, парламент Ирака 5 января проголосовал за резолюцию, предусматривающую отмену соглашения с международной коалицией во главе с США. Ранее Иран инициировал рассмотрение в Совбезе ООН вопроса об убийстве генерала Сулеймани.

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. В своем заявлении Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире".

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Политика

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