Политика Европейский Союз запускает новую систему для укрепления границ: что нужно знать украинцам

2020-01-06 22:00 297

 

Европейский Союз запустят новую систему, которая сможет авторизовать украинцев. Для этого нужно будет заполнить специальную онлайн-анкету.

Брюссель утвердил официальный документ, в котором идет речь о том, чтобы укрепить контрольную систему на границах Европы.

По данным, через год планируется создать специальную программу "ETIAS", в которой необходимо обязательно зарегистрироваться гражданам тех стран, для которых требований для въезда в Шенгенскую зону нет, в частности и гражданам Украины.

Также говорится, что уже в следующем году украинцам, которые хотят поехать в страны Евросоюза, нужно будет обязательно заполнить анкету в режиме онлайн максимум за 4 дня до вылета для того, чтобы система успела обработать эти данные. Если человек не нарушал законов в ЕС, то через пару минут ему разрешат въезд туда.

Авторизация в данной программе будет стоить 7 евро, но для людей не достигших совершеннолетия и пенсионеров, которым уже исполнилось 70 лет, – регистрация будет бесплатной. Украинцам в анкете нужно будет указать свое имя, дату и место рождения, пол и национальность, данные про документ для путешествий (срок действия и страну выдачи), домашний адрес и контактную информацию, а также указать европейскую страну первого въезда.

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