Политика Зеленский обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке

2020-01-07 18:00 210

 

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся сейчас в Омане, и государственный секретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента со ссылкой на официального представителя Моргану Ортагус.

Отмечается, что в ходе разговора стороны подчеркнули важность стратегического партнерства двух стран.

"Госсекретарь Помпео подтвердил твердую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул наше долговременное стратегическое партнерство", – говорится в сообщении.

Помпео также поблагодарил Зеленского за поддержку США на фоне нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

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