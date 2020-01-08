Политика В ожидании войны - большая часть США не одобряют действия Трампа в Иране

2020-01-08 21:00 48

 

Американская общественность все более критично относится к политике президента Дональда Трампа по Ирану после того, как он приказал американским военным убить иранского военного командира Касема Сулеймани. Об этом известно из опроса Reuters и Ipsos.

Известно, что опрос проводился 3-7 января, вскоре после того, как Трамп приказал нанести удар в Ираке, в результате которого был убит иранский командующий Касем Сулеймани. Погрешность составляет около 4%.

Национальный опрос общественного мнения показал, что 53% взрослых американцев не одобряют действия Трампа в отношении Ирана. Это на 9 процентных пунктов больше, чем в аналогичном опросе, проведенном в середине декабря.

Количество взрослых, которые не одобряют действия Трампа в Иране - 39%. Это на 10 процентных пунктов больше по сравнению с декабрьским опросом.

Общая популярность Трампа, согласно опросу, осталась стабильной после удара по Сулеймани: 41% опрошенных одобряют его работу в должности и 54% не одобряют.

Также выяснилось, что 71% американцев считают, что США будут воевать с Ираном в течение следующих нескольких лет. Это на 20 процентных пунктов больше, чем в мае.

Напомним, из-за убийства аль-Мухандиса и Сулеймани Ирак потребовал вывести со своей территории американские войска. Однако Министерство обороны США заявило, что войска выводить не собирается.

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