Политика Иран нанес удары по базам США на основании 51 статьи Устава ООН, - дипломат

2020-01-09 11:16 174

В Иране заявили, что месть за убийство генерала Касема Сулеймани состоялась. Официальный Тегеран не будет предпринимать новых военных действий при отсутствии агрессии со стороны США. 

"Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены", –  заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, комментируя речь президента США Дональда Трампа после удара по американской военной базе в Ираке.

Дипломат отметил, что Иран действовал на основании 51 статьи Устава ООН о праве на самооборону.

"Если США не станут предпринимать военные действия в отношении Ирана, мы поступим так же", – подчеркнул Тахт-Раванчи.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. В Иране заявили, что удар по авиабазе Эйн аль-Асад назвали возмездием за убийство генерала Касема Сулеймани.

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