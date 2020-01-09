Экономика Курс доллара продолжил резкий рост на межбанке

2020-01-09 16:30 96

Доллар на межбанке превысил отметку 24,00 гривен

Курс доллара на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:33 9 января 2020 года в сравнении с закрытием предыдущей сессии в продаже поднялся на 11 копеек - до 24,11 гривен за доллар, курс в покупке - до 24,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек - до 26,78 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,0850 - 24,1150 грн/доллар, евро 26,7584 - 26,7869 грн/евро, российский рубль 0,3936 - 0,3943 грн/рубль.

Напомним, 8 января 2019 года торги по доллару закрылись в диапазоне 23,9700 - 24,0000 грн/доллар, евро 26,6642 - 26,6904 грн/евро, российский рубль 0,3882 - 0,3892 грн/рубль.

Отметим, на 9 января Национальный банк Украины резко повысил курс доллара до 23,83 гривен, это на 15 копеек выше в сравнении с показателем предыдущего банковского дня.