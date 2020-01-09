Политика Неприятный сюрприз от Эрдогана и Путина: сколько потеряет Украина из-за «Турецкого потока»

2020-01-09 21:00 153

 

Запуск газопровода "Турецкий поток" снизит транзит через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров, однако Украина ищет новые возможности для задействования инфраструктуры "старого" Трансбалканского газопровода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

"Сегодня пафосно был запущен Турецкий Поток. Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей.

К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину.

Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд м3.

Но мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объёме до 15,8 млн м3 в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе", - написал Макогон.

Отметим, 8 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле открыли первую очередь газопровода TurkStream ("Турецкий поток").

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